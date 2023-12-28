Обновление лыжной базы завершается в Сердобске

Глава Сердобского района Александр Бедикин рассказал о процессе модернизации лыжной базы. В своем телеграм-канале он напомнил, что средства на обновление спортивного объекта были выделены в соответствии с решением губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
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