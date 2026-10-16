В самом сердце густого, сказочного леса, где вековые ели касаются мохнатыми лапами синего неба, а под ногами шуршит мягкий пушистый ковер из изумрудного мха, начиналась тихая, усыпанная белыми ромашками полянка.
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