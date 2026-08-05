Светофоры в 2026: когда нарушение ведёт к лишению прав

5 августа отмечается День светофора, знаменующий первую установку в 1914 году. Обсуждаются новые правила 2026 года: штрафы и лишение прав за проезд на красный свет, различия жёлтых сигналов, меры наказания на переездах и реверсивных полосах.
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