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Царьград

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Светофоры в 2026: когда нарушение ведёт к лишению прав

Светофоры в 2026: когда нарушение ведёт к лишению прав

5 августа отмечается День светофора, знаменующий первую установку в 1914 году. Обсуждаются новые правила 2026 года: штрафы и лишение прав за проезд на красный свет, различия жёлтых сигналов, меры наказания на переездах и реверсивных полосах.

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