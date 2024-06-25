«Подарю ему очки или большое зеркало». Ферстаппен – о действиях Норриса на старте в Барселоне

«Подарю ему очки или большое зеркало». Ферстаппен – о действиях Норриса на старте в БарселонеRed Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал эпизод с Ландо Норрисом на старте Гран При Испании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии