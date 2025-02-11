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В Екатеринбурге вышибалы застройщика отпугивают протестующих во время вырубки Берёзовой рощи

В Екатеринбурге вышибалы застройщика отпугивают протестующих во время вырубки Берёзовой рощи

Местные жители пытаются отстоять права зелёной зоны в то время, как строительная компания за день до суда начала процесс вырубки леса.

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