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Осторожно: Запад в панике от такого геополитического противовеса

Осторожно: Запад в панике от такого геополитического противовеса

О чем договорились на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане«США нет места в Евразии» — расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) бросает очередной вызов гегемонии Запада.

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Комментарии
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tsan tsan
Сразу после окончания саммита ШОС  опять начались проблемы с проездом российских фур по территории Казахстана. Восток - дело тонкое, но лицемерят там всегда.
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13 час.

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