Шарль Леклер: Да что Ферстаппен знает о машине Ferrari, чтобы рассуждать о титуле?Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Ferrari Шарль Леклер заявил, что Макс Ферстаппен ничего не знает о SF-24 и потому что не может реалистично оценивать свои шансы на победу за рулём этой машины.
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