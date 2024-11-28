Шарль Леклер: Да что Ферстаппен знает о машине Ferrari, чтобы рассуждать о титуле?Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Ferrari Шарль Леклер заявил, что Макс Ферстаппен ничего не знает о SF-24 и потому что не может реалистично оценивать свои шансы на победу за рулём этой машины.