Обнаружена главная уязвимость НАТО

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Сегодня 10K прочитали Виктория Никифорова Завтра в Вашингтоне порвут два баяна — саммит НАТО начнется с празднования 75-й годовщины основания Североатлантического альянса.
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