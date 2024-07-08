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Обнаружена главная уязвимость НАТО

Обнаружена главная уязвимость НАТО

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ  Сегодня 10K прочитали Виктория Никифорова Завтра в Вашингтоне порвут два баяна — саммит НАТО начнется с празднования 75-й годовщины основания Североатлантического альянса.

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