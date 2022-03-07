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GM планирует производить материалы для аккумуляторов в Канаде

GM планирует производить материалы для аккумуляторов в Канаде

Американская компания General Motors (GM) и южнокорейская POSCO Chemical построят в Канаде завод стоимостью 400 млн долларов, который будет выпускать материалы, необходимые для изготовления аккумуляторов для электромобилей.

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