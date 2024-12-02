Новое исследование раскрывает роль голубого пятна мозга в регуляции циклов сна

В недавнем исследовании, проведенном профессором Анитой Люти из Университета Лозанны, была выявлена ключевая роль голубого пятна мозга (LC) в регуляции циклов сна и управлении переходами между медленным и быстрым сном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии