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Новое исследование раскрывает роль голубого пятна мозга в регуляции циклов сна

Новое исследование раскрывает роль голубого пятна мозга в регуляции циклов сна

В недавнем исследовании, проведенном профессором Анитой Люти из Университета Лозанны, была выявлена ключевая роль голубого пятна мозга (LC) в регуляции циклов сна и управлении переходами между медленным и быстрым сном.

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