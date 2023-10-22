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Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в карьере

Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в карьере

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о паузе в соревновательной карьере. Об этом она заявила 22 октября в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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