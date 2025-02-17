17,02,25 Купянск - Ивановка Активные боевые действия в районе Купянска. Успешное поражение после обстрела с дрона ВС РФ оставленного бронетранспортёра ВСУ на позиции севернее Ивановки.
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17,02,25 Купянск - Ивановка Активные боевые действия в районе Купянска. Успешное поражение после обстрела с дрона ВС РФ оставленного бронетранспортёра ВСУ на позиции севернее Ивановки.
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