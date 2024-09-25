Трамвайные экскурсии в Омске не закроют, заявили в мэрии. «Экскурсии закрыты не будут и продолжатся на существующих условиях», - отметили в пресс-службе горадминистрации.
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Трамвайные экскурсии в Омске не закроют, заявили в мэрии. «Экскурсии закрыты не будут и продолжатся на существующих условиях», - отметили в пресс-службе горадминистрации.