В массовой аварии с «Газелью» под Калугой пострадали несколько человек

Авария произошла в Бабынинском районе, на 199 км автодороги М-3 «Украина». Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобилей «УАЗ Патриот», Hyundai и «Газель»Несколько человек пострадали в массовой аварии на 199 км федеральной автодороги М-3 «Украина» в Калужской области в среду, 19 февраля.