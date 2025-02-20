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Калужские новости

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В массовой аварии с «Газелью» под Калугой пострадали несколько человек

В массовой аварии с «Газелью» под Калугой пострадали несколько человек

Авария произошла в Бабынинском районе, на 199 км автодороги М-3 «Украина». Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобилей «УАЗ Патриот», Hyundai и «Газель»Несколько человек пострадали в массовой аварии на 199 км федеральной автодороги М-3 «Украина» в Калужской области в среду, 19 февраля.

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