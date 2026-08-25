Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение

Читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей.
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