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Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение

Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение

Читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей.

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