Ванилла SU
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Ванилла SU

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Солнце после 40: почему коже нужна другая защита и как её выстроить

Солнце после 40: почему коже нужна другая защита и как её выстроить

Есть вещи, которые осознаёшь не сразу, а через собственный опыт. Когда мне исполнилось сорок, я вдруг заметила, что привычные ритуалы ухода перестали давать прежний результат.

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