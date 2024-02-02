Подход Вашингтона по отношению к Киеву в настоящее время включает в себя поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ущерб украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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