Хохол в современном контексте - понятие не этническое

Тут мне отповедь в личку прислали - дескать, что я себе позволяю, "ненависть разгоняю, украинцы не такие, почему я их хохлами называю, среди них есть такие как Бузина и Таксюра, а если Царев, Монтян и Подоляка себе лишнего позволяют в русском информпространстве, так это они от большой любви к России и желания видеть её процветания и улучшения во всех сферах жизни", ага.