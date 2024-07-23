Тут мне отповедь в личку прислали - дескать, что я себе позволяю, "ненависть разгоняю, украинцы не такие, почему я их хохлами называю, среди них есть такие как Бузина и Таксюра, а если Царев, Монтян и Подоляка себе лишнего позволяют в русском информпространстве, так это они от большой любви к России и желания видеть её процветания и улучшения во всех сферах жизни", ага.
Хохол в современном контексте - понятие не этническое
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Vasily Golov
нет в мировой классификации этноса УКРАИНЕЦ.Антропологическая классификация. Антропология как наука изучает процесс происхождения человека, его эволюцию, расогенез, морфологические и физические особенности. В основе антропологической классификации лежит принцип деления народов по расам. В ней акцент делается на биологическом, генетическом родстве между различными этническими группами.Европеоиды в наши дни проживают везде. Негроидная раса представлена главным образом в Африке, некоторые части Азии. Монголоидная раса представлена главным образом в Сибири и Зарубежной Азии, а также на крайнем севере. Австралоидная раса представлена коренными жителями Австралии и Океании.
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16 час.
VG
Vasily Golov
1.У европеоидов волосы обычно мягкие, прямые или волнистые. У монголоидов, волосы тугие и прямые. У африканцев – жёсткие и курчавые. Третичный волосяной покров сильно развит у обитателей Европы, Закавказья, Передней Азии, Австралии. Значительно слабее он развит у африканцев, у некоторых народов Азии. 2. Европеоиды, как правило, слабо пигментированы. Тёмная окраска кожи и волос у африканцев. Тёмные волосы, но более светлая пигментация кожи у обитателей Азии. 3. Рост, вес и пропорциональность тела. По росту и пропорциям выделяются некоторые малорослые группы в Южной Америке и негритосы Юго-Восточной и Южной Азии.4. Соотношение длины и ширины черепа. 5. Специальные признаки: гены, группы крови, узоры на пальцах, форма зубов
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16 час.
Вик Норд
Хохол это личинка бандеровца,все отличительные признаки этой выруси известны,и отвратительны,повторяться противно,да они и сами их знают,оттого и ненавидят русских...
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14 час.
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