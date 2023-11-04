Сотни затерянных римских крепостей, обнаруженных с помощью шпионских спутниковых снимков, бросают вызов историческим представлениям о древних границах

Topmember Благодаря сочетанию современных шпионских технологий и секретов древнего мира археологи обнаружили сотни ранее неизвестных римских фортов, используя изображения, впервые полученные спутниками-шпионами времен холодной войны.
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