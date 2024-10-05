В Cоветском районе Брянска сгорел пункт выдачи товаров OZON

Огонь уничтожил помещение пункта и склад с товаром. В результате происшествия никто не пострадал.Утром 5 октября в Советском районе Брянска произошел пожар, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
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