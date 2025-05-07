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Крымская газета

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Оранжерея конопли на чердаке: в Кировском районе задержали сельского наркоботаника

Оранжерея конопли на чердаке: в Кировском районе задержали сельского наркоботаника

Сотрудники МВД Крыма задержали жители Кировского района, который дома выращивал коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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