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«Новая эра ». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»

«Новая эра ». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»

Вчера «Мадрид» за четыре тура до окончания сезона стал чемпионом Испании. После этого Винисиус репостнул твит, где перечислено количество трофеев, выигранных молодыми игроками «Реала».

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