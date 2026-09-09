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Аргументы недели

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Перед выборами правительство Швеции стало платить иммигрантам за выезд

Перед выборами правительство Швеции стало платить иммигрантам за выезд

Еще 10 лет назад страна приняла 163 тысячи просителей убежища — это второй по величине показатель на душу населения в Европе.

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