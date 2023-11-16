Тренер Петржела: Кержакову будет непросто найти работу в Европе из-за политики

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела, комментируя увольнение Александра Кержакова с поста наставника сербского "Спартака", заявил, что российскому специалисту будет непросто найти работу в Европе из-за политической обстановки.
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