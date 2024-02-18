Relevo: Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич определился со своим будущим. По информации Relevo, игрок разочарован отношением клуба к себе, потому что не выполняются условия, которые были обговорены при продлении контракта в 2023 году.
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