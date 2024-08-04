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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев о Кузнецове в СКА: «Мне всегда приятно играть против Питера. Если Женя там, то будет интереснее вдвойне»

– Нашу лигу усилит возвращение Евгения Кузнецова? Он будет вашим конкурентом за титул лучшего бомбардира, а это большие деньги.

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