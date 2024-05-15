Пока приезжей без гражданства собирают деньги по ТВ, семью Морозовых депортируют в Казахстан

# Чернильница Буквально вчера мы с вами обсуждали очень животрепещущую историю несчастной Гулрухсор, гражданки Таджикистана, которая каким-то чудесным образом вот уже два года находится в России не имея гражданства.
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