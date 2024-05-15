Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пока приезжей без гражданства собирают деньги по ТВ, семью Морозовых депортируют в Казахстан

Пока приезжей без гражданства собирают деньги по ТВ, семью Морозовых депортируют в Казахстан

# Чернильница   Буквально вчера мы с вами обсуждали очень животрепещущую историю несчастной Гулрухсор, гражданки Таджикистана, которая каким-то чудесным образом вот уже два года находится в России не имея гражданства.

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Комментарии
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ГП
Галина Потапчик
Надо указать фамилию чиновника допускающего такие ошибки!!! Гнать таких!!!
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4 час.
В
Валентина
Поддерживаю! Надо разобраться и наказать всех, кто такое  учинил с русскими людьми. Казахи их не ждут. Они русских людей не любят! Валентина.
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4 час.
сергей максимов
Лидер ЛДПР Слуцкий единственный настоящий лидер! Ни один из ЕР такое не сможет. Жаль что В.В. Жириновский не с нами!
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2 час.

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