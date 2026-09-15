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Царьград

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19 регионов за сутки: в Минобороны раскрыли, какие регионы подверглись атакам ВСУ

19 регионов за сутки: в Минобороны раскрыли, какие регионы подверглись атакам ВСУ

За сутки беспилотную опасность объявляли в 19 регионах России – об этом сообщает Минобороны.С начала суток режим опасности из-за беспилотников и ракет объявляли в 19 регионах России.

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