«Матч ТВ»: Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА. Как сообщает «Матч ТВ», после обследования невролога Кузнецову поставили диагноз «Закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга.
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