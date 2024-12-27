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«Матч ТВ»: Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

«Матч ТВ»: Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА. Как сообщает «Матч ТВ», после обследования невролога Кузнецову поставили диагноз «Закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга.

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