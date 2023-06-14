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Путин на встрече с военкорами: цели СВО носят фундаментальный характер

Путин на встрече с военкорами: цели СВО носят фундаментальный характер

Владимир Путин 13 июня встретился с шестнадцатью военкорами, которые работают в зоне специальной военной операции - это военные корреспонденты ВГТРК Евгений Поддубный, Александр Сладков, Андрей Руденко и Сергей Зенин, военные корреспонденты Первого канала Ирина Куксенкова и Дмитрий Кулько, военные корреспонденты "КП" Дмитрий Стешин и Александр Коц, военный корреспондент проекта WarGonzo Семён Пегов, военный корреспондент телеканала "Звезда" Анатолий Бородкин, военные корреспонденты RT Андрей Филатов и Мурад Газдиев, военные корреспонденты НТВ Илья Ушенин и Илья Лядвин, военный корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин, военный корреспондент издания Readovka Максим Долгов.

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