Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Новую станцию метро «Бульвар Генерала Карбышева» посвятят инженерным войскам Новая станция метро на графитовой ветке будет посвящена различным направлениям работы инженерных войск Столичные власти согласовали архитектурную концепцию новой станции Рублево-Архангельской линии метро — «Бульвар Генерала Карбышева».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)