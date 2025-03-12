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Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Новую станцию метро «Бульвар Генерала Карбышева» посвятят инженерным войскам Новая станция метро на графитовой ветке будет посвящена различным направлениям работы инженерных войск Столичные власти согласовали архитектурную концепцию новой станции Рублево-Архангельской линии метро — «Бульвар Генерала Карбышева».

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