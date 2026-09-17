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Математический «код» Великой пирамиды может раскрыть тысячелетний секрет

Математический «код» Великой пирамиды может раскрыть тысячелетний секрет

Размеры Великой пирамиды в Гизе могут содержать числовые закономерности, связанные с календарями и астрономическими циклами.

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