Кимаковский: ВСУ перебрасывают на линию фронта в ДНР солдат из Курской области

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в пятницу, 14 марта, сообщил, чтокомандование Вооруженных сил Украины перебрасывает к линии боевого соприкосновения в Донбассе выведенные из Курской области подразделения.
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