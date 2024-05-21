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«Там будет несколько проще»: фигуристка Морозов может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную США

«Там будет несколько проще»: фигуристка Морозов может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную США

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко в ближайшее время могут сменить спортивное гражданство. По версии одного из источников, в ближайшее время спортсмены перейдут под флаг США, если ФФККР согласится их отпустить.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
&quot;фигуристка Морозов&quot; подозрительно звучит.
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20 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Правильно написано. Потому что - проститутка.
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19 час.

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