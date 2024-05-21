«Там будет несколько проще»: фигуристка Морозов может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную США

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко в ближайшее время могут сменить спортивное гражданство. По версии одного из источников, в ближайшее время спортсмены перейдут под флаг США, если ФФККР согласится их отпустить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии