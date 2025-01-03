Без Сталина не было бы СССР, его дело продолжил Китай, почему останки вождя не отдали в Пекин

Слава Сталина не давала покоя Хрущёву, поэтому уже покойному вождю он объявил войну. 30 октября 1961 года на XXII съезде КПСС было решено, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее».