В Индии появится три передовых завода по производству чипов. Сделка оценивается в $15 млрд

Правительство Индии одобрило совместную инициативу местной Tata Electronics с тайваньской компанией. Их совместное предприятие построит три завода по производству передовых микросхем: Два в Гуджарате с инвестициями около 12 миллиардов долларов в Ассаме с инвестициями в 3,26 миллиарда долларов Это часть стратегии страны стать крупным центром производства микросхем.