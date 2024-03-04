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В Индии появится три передовых завода по производству чипов. Сделка оценивается в $15 млрд

Правительство Индии одобрило совместную инициативу местной Tata Electronics с тайваньской компанией. Их совместное предприятие построит три завода по производству передовых микросхем: Два в Гуджарате с инвестициями около 12 миллиардов долларов в Ассаме с инвестициями в 3,26 миллиарда долларов Это часть стратегии страны стать крупным центром производства микросхем.

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