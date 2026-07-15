Русский Колоколъ Пока кассир пробивал чек, а хозяйка автомобиля отошла на минуту, пыльный седан "ценного специалиста" бесплатно заполнил себе бак.
"Халява, приди": на заправке мигрант незаметно перекинул шланг в свое авто
Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
А по колокольчикам сразу даме было слабо зарядить? Моя жена за подобную процедуру на Батайской АЗС организовала и еще товарищу водятла-кондома досталось когда из авто попытался вылезти. Видимо где как такие вопросы решаются.... но на Дону решают сразу и кардинально... полицаев хрен дождешься.....
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1 м.
Алексей Васильев
Ну, кадр отправится на нары, а потом домой
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1 м.
Наталия
А что, ни одного русского МУЖИКА на заправке не было, чтобы остановить этого.... действием? Вот поэтому все они едут в Россию, а не в Чечню, Дагестан и прочие республики Кавказа- там местные мужчины сразу доходчиво объяснили бы ему, что к чему.
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4 н.
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