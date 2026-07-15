"Халява, приди": на заправке мигрант незаметно перекинул шланг в свое авто

А по колокольчикам сразу даме было слабо зарядить? Моя жена за подобную процедуру на Батайской АЗС организовала и еще товарищу водятла-кондома досталось когда из авто попытался вылезти. Видимо где как такие вопросы решаются.... но на Дону решают сразу и кардинально... полицаев хрен дождешься.....

Наталия

А что, ни одного русского МУЖИКА на заправке не было, чтобы остановить этого.... действием? Вот поэтому все они едут в Россию, а не в Чечню, Дагестан и прочие республики Кавказа- там местные мужчины сразу доходчиво объяснили бы ему, что к чему.