Любопытно, что западная техника, переданная ВСУ, практически полностью заместила не только советские боевые машины, но и вспомогательный транспорт.
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Любопытно, что западная техника, переданная ВСУ, практически полностью заместила не только советские боевые машины, но и вспомогательный транспорт.
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