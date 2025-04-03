В Свердловской области произошло обрушение на шахте «Ново-Кальинская»

В Североуральске на шахте «Ново-Кальинская» случилось обрушение горных пород. Как сообщают в МЧС по Свердловской области, на место аварии были оперативно направлены спасательные службы, начата эвакуация шахтеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии