В ДНР сообщили о гибели одного и ранении четверых мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и были повреждены жилые дома, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Вооруженные силы Украины за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и были повреждены жилые дома, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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