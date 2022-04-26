Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Валентина Матвиенко права, необходимо обьединяться, но не только отдельным ветвям власти. Самое главное для победы на...Матвиенко призвал...
  • smolnuy
    Письма отправили, теперь дело за малым - ОТКЛЮЧИТЬ газ, если не оплатят в рублях, иначе будем выглядеть не как Россия...Премьер Чехии ост...
  • Сергей Ратников
    И кто то до сих пор сопли жуёт...Появились кадры с...

В ДНР сообщили о гибели одного и ранении четверых мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР сообщили о гибели одного и ранении четверых мирных жителей от обстрелов ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и были повреждены жилые дома, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх