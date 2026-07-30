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Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение

Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение

В ночь с 28 на 29 июля 2026 года в Туле в подъезде собственного дома было совершено покушение на Андрея Черезова, разработчика и производителя отечественных дронов, которые российские военные используют в зоне СВО.

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