«Это антифутбол какой-то! - бушевал наш эксперт из команды ветеранов «Спартака» Владимир Сочнов после первого тайма вчерашнего кубкового матча «красно-белых» с «Родиной», когда команды ушли на перерыв со счетом 2:1 в пользу хозяев «Арены-Химки».