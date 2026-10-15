«Это антифутбол какой-то! - бушевал наш эксперт из команды ветеранов «Спартака» Владимир Сочнов после первого тайма вчерашнего кубкового матча «красно-белых» с «Родиной», когда команды ушли на перерыв со счетом 2:1 в пользу хозяев «Арены-Химки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым