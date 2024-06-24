Погасившего свечи в храме на юго-западе Москвы признали невменяемым

Расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мигранта, погасившего свечи в православном храме на юго-западе столицы, завершили, 24 июня сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
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