Финансовые результаты Five9 за второй квартал 2026 года и крупная сделка на 100 миллионов долларов

Американская компания Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), разрабатывающая облачные платформы для контакт-центров и решений взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года.
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