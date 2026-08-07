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Финансовые результаты Five9 за второй квартал 2026 года и крупная сделка на 100 миллионов долларов

Финансовые результаты Five9 за второй квартал 2026 года и крупная сделка на 100 миллионов долларов

Американская компания Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), разрабатывающая облачные платформы для контакт-центров и решений взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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