Набережную Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское» благоустроят — Собянин

Планируется обновить набережную в районе станции метро «Кленовый бульвар» Как стало известно, в Москве проведут благоустройство музея-заповедника «Коломенское», который ежегодно посещают свыше 4 млн человек.
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