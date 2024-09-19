Неплательщик штрафов и долгов из Северодвинска может лишиться автомобиля

В отношении 32-летнего жителя города корабелов судебными приставами ведётся сразу 43 исполнительных производстваМужчина имеет 37 неоплаченных штрафов ГИБДД и долги в пользу физических лиц — на общую сумму более одного миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии