"Не получилось". Как депутаты хотели урезать себе зарплату до средней по стране

Малк Зарплаты депутатов в Госдуме - это уже притча во языцех! Кто ж из них в здравом уме и твёрдой памяти подпишется на снижение своей зарплаты???!!!

Вадим Сиражев совершенно верно. Депутат должен жить в своем регионе и решать вопросы своего региона. Тогда не нужна ему московская квартира и зарплата должна быть средней по региону...