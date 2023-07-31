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"Не получилось". Как депутаты хотели урезать себе зарплату до средней по стране

"Не получилось". Как депутаты хотели урезать себе зарплату до средней по стране

Ну вот и закончился очередной рабочий сезон для депутатов нашей Госдумы. И они с чистой совестью отправились отдыхать и восстанавливать силы на свои законные подмосковные 6 соток.

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Комментарии
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Малк
Зарплаты депутатов в Госдуме - это уже притча во языцех! Кто ж из них в здравом уме и твёрдой памяти подпишется на снижение своей зарплаты???!!!
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6 час.
Вадим Сиражев
совершенно верно. Депутат должен жить в своем регионе и решать вопросы своего региона. Тогда не нужна ему московская квартира и зарплата должна быть средней по региону...
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5 час.
СВ
Сергей Васильевич
... И не первый раз, а на постоянной основе...
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4 час.

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