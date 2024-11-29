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Тарасенко забил «Нью-Джерси» и прервал серию из 16 матчей без голов. У форварда «Детройта» 3+7 в 22 играх

«Детройт» принимает «Нью-Джерси» (2:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Форвард «Ред Уингс» Владимир Тарасенко открыл счет на 3-й минуте и прервал серию из 16 матчей без голов.

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