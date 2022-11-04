Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Нью-Джерси» выиграл 5-й матч подряд, забив «Эдмонтону» 2 гола за 7 секунд на 57-й минуте. Это рекорд клуба

«Нью-Джерси» выиграл 5-й матч подряд, забив «Эдмонтону» 2 гола за 7 секунд на 57-й минуте. Это рекорд клуба

«Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон» (4:3), забив 2 гола за 7 секунд в конце 3-го периода. «Девилс» обыграли «Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая после двух периодов со счетом 1:3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх