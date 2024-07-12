В Томской области вынесен приговор по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном 30 лет назад

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю Республики Татарстан, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
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